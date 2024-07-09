Новые Skoda Karoq завезли в России

Как выяснила "Российская газета", на одном из сайтов объявлений по продаже авто появились кроссоверы Skoda Karoq 2024 года выпуска по цене 3,55 млн рублей.

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Karoq, напомним, компактный кроссовер марки Skoda длиной 4382 мм и колёсной базой 2638 мм. Автомобиль оснащён турбированным 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач, привод - передний.

Страна происхождения кроссовера дилером не указывается, но судя по силовому агрегату и комплектации Luxury Edition - это КНР, где Karoq в аналогичном исполнении стоит 155 тысяч юаней (1,86 млн рублей).

В составе комплектации заявлены фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, мультимедиа с экраном 9 дюймов, сиденье водителя с электрорегулировкой, датчики дождя и света, панорамная крыша, "зимний" пакет, двухзонный климат-контроль, системы предупреждения фронтального столкновения, об усталости водителя, активного торможения, ESP, ABS, ассистент старт в гору, защита картера, светодиодная оптика, 18-дюймовые колёса и так далее.

В России за цену Skoda Karoq, предложенную дилером, можно купить китайский кроссовер классом выше. Например, 3,6 млн стоит новый Geely Atlas с 200-сильным двигателем, системой полного привода в топовой комплектации Flagship. За 3,45 млн рублей можно купить переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro Max.

Ранее "РГ" сообщала, что марка Skoda может вернуться в Россию.