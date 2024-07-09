Новые Skoda Karoq завезли в России

В России нашли в продаже новые Skoda Karoq
Как выяснила "Российская газета", на одном из сайтов объявлений по продаже авто появились кроссоверы Skoda Karoq 2024 года выпуска по цене 3,55 млн рублей.
Karoq, напомним, компактный кроссовер марки Skoda длиной 4382 мм и колёсной базой 2638 мм. Автомобиль оснащён турбированным 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач, привод - передний.
Страна происхождения кроссовера дилером не указывается, но судя по силовому агрегату и комплектации Luxury Edition - это КНР, где Karoq в аналогичном исполнении стоит 155 тысяч юаней (1,86 млн рублей).
В составе комплектации заявлены фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, мультимедиа с экраном 9 дюймов, сиденье водителя с электрорегулировкой, датчики дождя и света, панорамная крыша, "зимний" пакет, двухзонный климат-контроль, системы предупреждения фронтального столкновения, об усталости водителя, активного торможения, ESP, ABS, ассистент старт в гору, защита картера, светодиодная оптика, 18-дюймовые колёса и так далее.
В России за цену Skoda Karoq, предложенную дилером, можно купить китайский кроссовер классом выше. Например, 3,6 млн стоит новый Geely Atlas с 200-сильным двигателем, системой полного привода в топовой комплектации Flagship. За 3,45 млн рублей можно купить переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro Max.
Ранее "РГ" сообщала, что марка Skoda может вернуться в Россию.