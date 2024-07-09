Новейший BMW M5 уже можно заказать в России: цены впечатляют

Премьера M5 нового, уже седьмого по счету поколения состоялась буквально в конце июня, а уже в начале июля на российских классифайдах начали появляться объявления с предложением заказать модель, еще не вставшую на конвейер. Так, Auto.ru обратил внимание на предложения в Москве и Владивостоке, в которых цены варьируются от 16 до 26 миллионов рублей. Для сравнения: официальная начальная стоимость нового BMW M5 в США — 119 500 долларов, или 10,5 миллиона рублей по текущему курсу.

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Новый BMW M5 с заводским индексом G90 впервые в истории модели получил гибридную силовую установку, отдача которой превышает 700 лошадиных сил, что является рекордом для заряженной «пятерки». Суперседан приводят в движение 4,4-литровый V8 с двумя турбинами мощностью 585 лошадиных сил и электромотор на 197 сил, интегрированный в восьмиступенчатый автомат. Суммарная отдача агрегатов составляет 727 лошадиных сил. Емкость батареи гибрида — 18,6 киловатт-часа, и ее можно подзарядить от розетки.

Динамические показатели следующие: разгон от 0 до 100 километров в час занимает у нового M5 3,5 секунды против 3,4 секунды у M5 прошлого поколения, а отметку в 200 километров в час седан преодолевает за 10,9 секунды (против 11,1 у прежней M5). Максимальная скорость ограничена 250 километрами в час, однако с опциональным пакетом M Driver’s Package ее можно увеличить до 305 километров в час.

В России для заказа доступны BMW M5 в зеленом цвете (это самый дорогой вариант в Москве за 26 миллионов рублей) и в белом за 16 миллионов — во Владивостоке.

Модель еще не производится, официальный старт продаж и начало поставок намечены на ноябрь этого года. Более того, пока не заработал конфигуратор на глобальном сайте BMW, так что полный перечень оснащения не приводится. Упоминаются аудиосистема Bowers & Wilkins, панорамная крыша Sky Lounge, проекционный дисплей и четырехзонный климат-контроль.