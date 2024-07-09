Автоэксперт назвал условия, при которых Mitsubishi вернется в Россию

Уход из России компании Mitsubishi в 2022 году расстроил многих автовладельцев. Ранее рынок нашей страны был для компании одним из крупнейших в плане экспорта. В настоящий момент российское представительство автопроизводителя находится в Казахстане.

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Как рассказал порталу "Автовзгляд" основатель автомаркетплейса Car Click Сергей Пиголкин, компания вернется в Россию сразу же, как только разрешат власти США и Японии. Пока ввозить в нашу страну автомобили Mitsubishi невыгодно. До повышения ставок утильсбора и введения полной таможенной пошлины машины привозили через среднеазиатские страны. Однако теперь на рынке остались лишь редкие модели - остатки завезенных по "серым" схемам запасов.

Еще один вариант - заказывать Mitsubishi из Эмиратов. Однако в этом случае автомобиль будет стоить очень дорого.

Ранее "РГ" писала, что россиянам стал доступен пикап Mitsubishi L200 шестого поколения.