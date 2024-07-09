Продажи люксовых автомобилей резко упали в России

В России, в июне 2024 года было продано 37 новых люксовых автомобилей, что на 14% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Лидером продаж стали автомобили марки Lamborghini.

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Так, в первый летний месяц было продано 12 новых машин Lamborghini. Автомобилей Bentley реализовано 10 экземпляров. Rolls-Royce и Ferrari разошлись тиражом шесть и четыре единицы соответственно. Также за месяц россияне купили еще три новых Maserati и два – Aston Martin.

В топ-3 самых популярных автомобилей по итогам июня 2024 года вошли Lamborghini Urus, Bentley Continental GT и Rolls-Royce Cullinan.

До этого стало известно, что в России в июне 2024 года продажи автомобилей с пробегом снизились на 11% к аналогичному месяцу прошлого года.

В прошедшем месяце было перерегистрировано 519,9 тыс. легковых машин с пробегом против 581,9 тыс. в июне 2023 года. При этом продажи подержанных машин иностранных брендов упали сильнее рынка — на 13% (до 372 тыс. машин).

Рынок отечественных автомобилей сократился на 4%, до 147,9 тыс. единиц.