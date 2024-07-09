НАМИ назвала срок запуска водородного Aurus Senat

В России запустят серийное производство Aurus Senat на водородном топливе под названием NAMI Hydrogen к 2029 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя разработчика ФГУП «НАМИ».

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Он отметил, что стоимость новой версии будет не выше, чем бензиновой или дизельной. Также разработчик добавил, что время заправки авто на водородном топливе займет не более минуты. При этом запас хода составляет более 800 км. Сейчас новая версия Aurus Senat проходит испытания при крайне низких и крайне высоких температурах.

5 июня первый в истории люксовый автомобиль на водородном топливе показали на ПМЭФ. Силовая установка водородного седана NAMI Hydrogen состоит из трех электромоторов мощностью 250 кВт каждый. Два из них установлены на задней оси и один — на передней. Суммарная мощность — 1020 л.с. Автомобиль снабжен тремя баллонами для хранения водорода, в них умещается до 8 кг газа. Запас хода седана достигает 600 км, разгон с места до 100 км/ч — менее 4 с.