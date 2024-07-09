Названы 10 лидеров мирового автомобильного рынка

Озвучены самые продаваемые автомобили в мире. Японская Toyota по-прежнему лидирует на мировом авторынке, даже не фоне незначительного падения продаж. Бренд занимает первое место по реализации новых машин в мире десятый год подряд. На май 2024 года японская марка продала 3,6 миллиона автомобилей, что на 1,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

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На втором месте немецкий Volkswagen, что подкреплено данными о продажах новых автомобилей в 159 странах, сообщили аналитики Focus2Move. Концерн продал за то же время почти два миллиона новых автомобилей, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бренду принадлежит 5,8% мирового рынка.

Третье место у японской Honda с 1,6 миллиона проданных новых автомобилей, что говорит о росте продаж на 5,3% за год.

Почётное четвертое место у Ford, который продал полтора миллиона машин, что на 1,1% больше в сравнении с прошлым годом. Столько же за этот период продала и южнокорейская Hyundai, но для неё это снижение продаж на 2,9%.

Nissan на пятом месте с 1,3 миллиона проданных авто с ростом продаж на 4,7%, следом идёт Chevrolet — 1,3 миллиона машин (+4,8%) и Kia — 1,2 миллиона проданных автомобилей, но тут зафиксировано падение продаж на 2,9%.

Замыкают топ китайский и немецкий автогиганты. На девятом месте находится BYD, который показал самый значительный рывок в продажах среди всех предшественников рейтинга — 24,3%. Автомобилей бренда было продано 1,1 миллиона экземпляров.

Замыкает десятку BMW с ростом продаж в 9 %, но проданных новых машин значится всего 944 598 единиц.