Лучшие проекты «Кастом Конвенции 2024»

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Гостей юбилейной «Кастом Конвенции» ждала обширная выставочная экспозиция и большое количество развлечений.
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Автомобили советского производства были представлены всеми популярными марками и показали довольно большой диапазон стилевых направлений кастомайзинга.
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Кастомный проект «Pretty betty» — это lead sled (стиль «свинцовые сани»), построенный на базе 403-го «Москвича». Здесь 1,5-литровый двигатель УЗАМ, коробка передач от «Жигулей». Подвеска – сочетание деталей от «Москвича», УАЗа, «Волги» и кастомных решений.
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ВАЗ-2102 с именем «Феникс»: проект с кастомной покраской кузова и гравировкой всевозможных элементов (клапанной крышки двигателя, ручек стеклоподъемников, «розеток» открывания дверей, зеркала заднего вида и других элементов). Занижение автомобиля выполнено за счет установки пневмоподвески.
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Этот стильный lead sled также построен из советского «Москвича».
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Несмотря на идентичные исходники, автомобили разительно отличаются друг от друга.
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«Волга» ГАЗ-24, стилизованная под автомобили NASCAR из 1970-х, и яркий Lincoln с гравировкой по кузову – проекты мастерской Custom Garage 67 из Смоленска.
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Отдельный ряд экспозиции занимали автомобили клуба «Бояре».
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«Бояре» создают проекты исключительно на базе «Волг».
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В зоне зарубежных автомобилей доминировали, преимущественно, редкие экземпляры из Америки.
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Однако нашлось место и европейским маркам.
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Plymouth Satellite 1971 года.
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Chevrolet Chevelle Malibu 1968 года. Что интересно, после снятия Chevelle с конвейера, Malibu стал самостоятельной моделью.
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Dodge Coronet 440 1968 года.
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Этот Nash Ambassador Super Airflyte 1951 года мы встречали в апреле на Олдтаймер-Галерее.
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Редкая штука: Eagle SS — английский кит-кар на базе Ford Cortina
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Классный вид для сорокалетнего автомобиля? Чуть ли не единственный представитель JDM на фестивале — Mazda 929 Coupe. В таком виде он выпускался с 1984 по 1987 год.
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На стенде фестиваля Brainstorm Motor Fest, который пройдет 3 августа, был представлен хот-род, собранный детьми в кружке ДОСААФ. Рама и внешний облик созданы по подобию американских хот-родов. Мотор взят от инвалидки.
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Проект от мастерской L.B.M. — мотоцикл всадника апокалипсиса. Донором стал Suzuki Bandit 1200.
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По традиции на «Кастом Конвенции» была отдельная зона с детскими педальными машинками.
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А на сцене оба дня фестиваля проходила развлекательная программа.
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Следующее мероприятие от организаторов «Кастом Конвенции» состоится 24 и 25 августа — это будет Кастом Weekend в Подмосковье.
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А сейчас листайте галерею, мы сфотографировали самое интересное!
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