Solaris HS появились в каршеринге Москвы

Седаны Solaris HS появились в столичном каршеринге. Сервис краткосрочной аренды автомобилей BelkaCar сообщил о приобретении партии пятиместных седанов, собранных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Первые машины уже появились на дорогах Москвы.

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Сообщается, что седаны оборудованы автоматической коробкой передач, датчиками парковки, кондиционером, аудиосистемой с Bluetooth и USB-разъёмами для подключения внешних носителей.

В начале мая сообщалось, что завод, выпускающий бывшие Hyundai и Kia, будет делать только одну модель. «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге, который ещё недавно был «Хендэ Мануфактуринг Рус», изменил свои производственные планы. От выпуска бывшего кроссовера Creta, который теперь называется HC, пока отказались. Его производство поставлено на паузу минимум до осени. В ближайшее время завод может выпустить ограниченную партию Solaris KRS (седан Kia Rio) и Solaris KRX (Kia Rio X).

Тем временем стало известно, кто скупает все автомобили Solaris. Собранные на заводе в Санкт-Петербурге перелицованные машины Hyundai пользуются повышенным спросом у таксистов. По словам заместителя руководителя АГ «Авилон» Рената Тюктеева, ранее у них же особым спросом пользовались автомобили корейского бренда.

При этом цены автомобилей Solaris переписываются ежедневно. Журналисты посетили крупные московские автосалоны и выяснили, что цены на автомобили марки Solaris отличаются от рекомендованной производителем стоимости. Разница составляет от 30 до 450 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Так, меньше всего дилеры «плюсуют» к базовому исполнению седана HS, а больше всего в цене по дороге от завода до дилера подорожал кроссовер HC. Модельный ряд Solaris представляет из себя перелицованные копии популярных моделей Hyundai и Kia.