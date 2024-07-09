АвтоВАЗ запатентовал дизайн колесных дисков Lada Aura

Изображения легкосплавных дисков появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Судя по рисунку, такие колеса достанутся Lada Aura — удлиненной версии седана Lada Vesta NG с более комфортным салоном, разработанной в том числе как замена иномарок для российских госслужащих.

Также АвтоВАЗ запатентовал блок освещения салона автомобиля. Возможно, он тоже предназначен для Aura.

Lada Aura в выставочном варианте оснащалась 17-дюймовыми колесными дисками и шинами размерности 205/50.

© ФИПС

© ФИПС

Aura — это Vesta NG с «растянутой» на 25 сантиметров колесной базой. У нее больше места на заднем ряду, где стоит трехместный кожаный диван, улучшенная шумо- и виброизоляция. Седану положена связка 1,8-литрового мотора и китайского вариатора.

В конце мая сообщалось, что АвтоВАЗ собирает штучные экземпляры Aura для внутренних испытаний. Серийная версия должна встать на конвейер в Тольятти в сентябре 2024 года. Сообщалось, что поначалу будут выпускаться только топ-версии с вертикальным планшетом мультимедийной системы, а более дешевые варианты, включая версию для такси, появятся потом.

На прошлой неделе очевидцы сфотографировали универсал Lada Iskra по дороге на испытательный полигон. Вживую такую «Искру» пока не показывали, но есть патентные изображения.