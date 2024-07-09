Названа дата старта продаж полноприводного «Соболя NN»

Горьковский автомобильный завод весной текущего года сообщил о том, что запустил в серийное производство коммерческий автомобиль Соболь NN.

© Car.ru

В настоящее время стало известно о том, что Соболь NN до конца лета должен поступить в продажу в дилерские центры. Новое поколение Соболь NN, после полученного ряда обновлений, практически не имеет сходств с актуальной серийной версией.

Так, Соболь NN теперь комплектуется подключаемой системой полного привода Part-time, а также независимой подвеской, раздаточной коробкой, передаточное число которой составляет 2,82. У данной раздаточной коробки есть передача, которая передает крутящий момент сразу на задний мост. Также передние колеса получили оснащение шарнирами равных угловых скоростей.

В движение Соболь NN приводит 2,5-литровый бензиновый силовой агрегат, мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия шестиступенчатая механическая. Также производитель сообщает о том, что дорожная версия All-road пополниться еще одним исполнением Off-road, который выпущен для эксплуатации в бездорожных условиях.

Внешне Соболь NN отличается от актуальной версии тем, что получил в свое оснащение иные фары со светодиодной полосой по низу, решетка радиатора тоже получила внешние изменения. В бампер встроены противотуманные фары.

В настоящее время стоимость Соболь NN не разглашается. Производитель сообщил о том, что более подробные характеристики нового Соболь NN и его стоимость будут озвучены во время появления автомобиля в дилерских центрах.

Напомним, что ранее Горьковский автомобильный завод планировал вывести в продажу еще одну новую модель Соболь Next, но автомобиль таки и не был выпущен. При разработке автомобиля стало известно о том, что его продажи обречены, так как в условиях современного рынка такие автомобили не нужны потенциальным покупателям.