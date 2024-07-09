Представлен еще один «внедорожный» Nissan X-Trail

Как водится, «приключенческое» исполнение отличилось дизайном, вдобавок перенастроили подвеску. Скромная порция обновок досталась и стандартной модели. А вот двигатель прежний.

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Весной глобальный кроссовер Nissan X-Trail обрел «внедорожную» версию N-Trek. Теперь же пришла очередь модели, предназначенной для США: там, напомним, SUV носит имя Rogue, а «приключенческий» вариант назвали Rock Creek (вообще, Rock Creek – это серия, аналогичное исполнение имеется и у местного Nissan Pathfinder). Кстати, в Штатах с начала 2024-го продают рестайлинговый Nissan Rogue, тогда как «мировой» кроссовер еще только готовится к обновлению.

Nissan Rogue Rock Creek получил собственную радиаторную решетку. Вдобавок спереди появилась черная глянцевая вставка, в том же цвете выполнены корпуса наружных зеркал, 17-дюймовые диски и массивные багажные рейлинги. Ниссановские эмблемы сделали черно-оранжевыми. Кроссоверу также досталась внедорожная резина Falken Wild Peak. Палитра цветов кузова включает бежевый, черный, белый и серый цвета.

В салоне – оранжевые акценты и черный глянец. Rock Creek – это «средняя» комплектация, то есть такой Nissan Rogue имеет аналоговые приборы и мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном (дорогим версиям положены виртуальная приборка и центральный планшет диагональю 12,3 дюйма).

В списке стандартного оборудования Rock Creek значатся система помощи при спуске с горы, подогрев передних кресел и 12-вольтовая розетка в багажнике, плюс камеры кругового обзора дополнительно имеют «внедорожный» режим. За доплату можно заказать пакет Premium, в него, в частности, входят подогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка, электропривод багажной двери.

Для Nissan Rogue Rock Creek перенастроили подвеску, двигатель же стандартный: бензиновая турботройка 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 204 л.с. и 305 Нм. Мотор сочетается с вариатором X-Tronic, «внедорожный» SUV по умолчанию имеет полный привод.

Вместе с вариантом Rock Creek американское подразделение Nissan анонсировало переход обычного Rogue в 2025 модельный год. Среди обновок – режим «прозрачного» капота у системы кругового обзора. Кроме того, для богатых комплектаций в качестве опции предусмотрен более продвинутый автопилот ProPilot Assist 2.1: водителю позволяется убрать руки с руля на некоторых трассах, хотя его взгляд все время должен быть обращен на дорогу.

Продажи Nissan Rogue-2025 и версии Rock Creek стартуют до конца лета, цен еще нет. Кроссовер предыдущего модельного года сейчас стоит от 28 850 долларов (без учета налогов и доставки) – это около 2,5 млн рублей по актуальному курсу.