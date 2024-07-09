Porsche 911 оснастили силовой установкой от Tesla Model S

Свой проект на базе купе поколения 964 показала фирма Kalmar Automotive. Спорткар получил модернизированный привод от Tesla, кузов из биокомпозита на основе волокон льна, светодиодную оптику, адаптивную подвеску и обивку салона из мягкой кожи ElmoSoft. Стоимость конверсии составляет 450 тысяч евро, или почти 43 миллиона рублей. При этом она обратимая, что позволяет при желании вернуть машине исходный силовой агрегат.

© Motor.ru

Рестомоды на базе Porsche 911 поколения 964 (1989—1993) стали привычным делом. На ум сразу приходят Project Ferdinand от Sportec, внедорожный Singer All-Terrain Competition Study и электрическое купе Everrati Automotive, стилизованное под Carrera 3.8 RSR. Теперь в один ряд с ними можно поставить и 7−97 E-Volt от датской Kalmar Automotive. Спорткар выполнен в стилистике R-intake, навеянной Porsche 911 R конца 60-х, а в качестве силовой установки использует модернизированный привод от Tesla Model S.

© Kalmar Automotive

© Kalmar Automotive

Отдача составляет 456 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента, что больше, чем у самой мощной итерации 964-го — Turbo S 3.6 (385 л.с., 520 Нм). Батарея емкостью 63 киловатт-часа установлена над передней осью и, будучи полностью заряженной, она позволяет проезжать около 200 километров. Разгон до ста у 7−97 E-Volt занимает менее четырех секунд, наполнение аккумулятора постоянным током с нуля до 80 процентов — час. Стандартный зарядник мощностью 6,6 киловатта за то же самое время даст только 40 дополнительных километров.

© Kalmar Automotive

© Kalmar Automotive

В Kalmar Automotive заверяют, что сохранили поршевскую развесовку, но главное — смогли удержать массу в пределах исходника. Для этого пришлось сделать кузов из биокомпозита, который к тому же снизил вредные выбросы от производства на 78 процентов. Внешним панелям заново просчитали аэродинамику на компьютере и изменили дизайн переднего воздухозаборника. Всё это улучшило аэродинамический баланс, уменьшило подъемную силу на передней оси и снизило шум набегающего ветра. Фары заменили на светодиодные, добавили адаптивную подвеску и тормоза со стальными либо керамическими дисками.

© Kalmar Automotive

© Kalmar Automotive

Внутри рестомод соответствует историческому периоду конца 80-х — начала 90-х, но только на первый взгляд. Тут есть кондиционер, медиасистема с Apple CarPlay, активный сабвуфер и датчик дождя. Для отделки используется зернистая кожа ElmoSoft, полученная путем выделки шкур коров скандинавских пород. Цены на конверсию Porsche 964 в 7−97 E-Volt стартуют с 450 тысяч евро, или 42,9 миллиона рублей. Трансформация обратимая, а значит, требует минимум модификаций и позволяет безболезненно вернуть назад оригинальный силовой агрегат.