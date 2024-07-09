Старый Porsche 911 оснастили силовой установкой от Tesla Model S
Свой проект на базе купе поколения 964 показала фирма Kalmar Automotive. Спорткар получил модернизированный привод от Tesla, кузов из биокомпозита на основе волокон льна, светодиодную оптику, адаптивную подвеску и обивку салона из мягкой кожи ElmoSoft. Стоимость конверсии составляет 450 тысяч евро, или почти 43 миллиона рублей. При этом она обратимая, что позволяет при желании вернуть машине исходный силовой агрегат.
Рестомоды на базе Porsche 911 поколения 964 (1989—1993) стали привычным делом. На ум сразу приходят Project Ferdinand от Sportec, внедорожный Singer All-Terrain Competition Study и электрическое купе Everrati Automotive, стилизованное под Carrera 3.8 RSR. Теперь в один ряд с ними можно поставить и 7−97 E-Volt от датской Kalmar Automotive. Спорткар выполнен в стилистике R-intake, навеянной Porsche 911 R конца 60-х, а в качестве силовой установки использует модернизированный привод от Tesla Model S.
Отдача составляет 456 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента, что больше, чем у самой мощной итерации 964-го — Turbo S 3.6 (385 л.с., 520 Нм). Батарея емкостью 63 киловатт-часа установлена над передней осью и, будучи полностью заряженной, она позволяет проезжать около 200 километров. Разгон до ста у 7−97 E-Volt занимает менее четырех секунд, наполнение аккумулятора постоянным током с нуля до 80 процентов — час. Стандартный зарядник мощностью 6,6 киловатта за то же самое время даст только 40 дополнительных километров.
В Kalmar Automotive заверяют, что сохранили поршевскую развесовку, но главное — смогли удержать массу в пределах исходника. Для этого пришлось сделать кузов из биокомпозита, который к тому же снизил вредные выбросы от производства на 78 процентов. Внешним панелям заново просчитали аэродинамику на компьютере и изменили дизайн переднего воздухозаборника. Всё это улучшило аэродинамический баланс, уменьшило подъемную силу на передней оси и снизило шум набегающего ветра. Фары заменили на светодиодные, добавили адаптивную подвеску и тормоза со стальными либо керамическими дисками.
Внутри рестомод соответствует историческому периоду конца 80-х — начала 90-х, но только на первый взгляд. Тут есть кондиционер, медиасистема с Apple CarPlay, активный сабвуфер и датчик дождя. Для отделки используется зернистая кожа ElmoSoft, полученная путем выделки шкур коров скандинавских пород. Цены на конверсию Porsche 964 в 7−97 E-Volt стартуют с 450 тысяч евро, или 42,9 миллиона рублей. Трансформация обратимая, а значит, требует минимум модификаций и позволяет безболезненно вернуть назад оригинальный силовой агрегат.