Раскрыты реальные дилерские цены новых Lada Largus

Новый легковой автомобиль, выпускаемый отечественным автомобильным заводом LADA Largus, после двухлетнего отсутствия у дилеров снова начал поступать в продажу в дилерские центры.

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Дилерские центры стали продавать LADA Largus по стоимости на 235 000 рублей дороже, чем официально заявлено АвтоВАЗом, аргументируя это тем, что автомобили, представленные в дилерской сети, оснащаются дополнительными опциями, что и повлияло на их стоимость.

Так, в продаже появились автомобили LADA Largus в базовой комплектации Classic Plus, которая оснащается 90-сильным силовым агрегатом, стоимость которой оценивается в сумму от 1 955 000 рублей, при этом рекомендованная розничная цена на данное исполнение заявлена АвтоВАЗом в 1 720 000, что на 235 000 рублей дешевле.

Аналогичная ситуация наблюдается и с версией LADA Largus, которая комплектуется 106-сильным бензиновым двигателем. Автомобиль в данной комплектации доступен для приобретения по стоимости от 1 970 000 рублей, при этом в прайс-листе АвтоВАЗа стоимость названа в 1 735 000 рублей. Разница в цене составила 235 000 рублей.

Разница в стоимости в 235 000 рублей обосновывается дилерами тем, что автомобили были поставлены в автосалоны с оснащением дополнительными опциями, а базовых версий в наличии в настоящее время нет и когда они появятся в продаже не сообщается.

Напомни, что автомобиль LADA Largus в 2022 году был снят с производства на фоне отсутствия комплектующих для сборки данной модели. АвтоВАЗ в текущем году перезаключал контракты на поставку необходимых деталей. Весной текущего года стало известно о том, что летом LADA Largus снова появиться в продаже, модель вернули на производственный конвейер и даже обновили выпустив ряд новых комплектаций.