Названы самые продаваемые кроссоверы по итогам июня 2024 года

По итогам продаж прошлого месяца, аналитики назвали самые востребованные кроссоверы и внедорожники на российском автомобильном рынке в сегменте новых транспортных средств.

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Так, самой продаваемой моделью в сегменте SUV среди новых автомобилей в июне стал кроссовер Haval Jolion. Всего было реализовано 6 983 единицы Haval Jolion, что превышает прошлогодний показатель продаж за аналогичный период на 47,5%.

Второе место по покупательскому спросу среди кроссоверов занял китайский Chery Tiggo 7 Pro Max с числом продаж в 5 510 автомобилей, что на 22% больше, чем было реализовано в июне 2023 года. Третье место с 4 874 проданными автомобилями отдано Chery Tiggo 4 Pro. Показатель продаж, в сравнение с 2023 годом, увеличился на 88,6%.

Четвертое и пятое место заняли Changan CS55 Plus и Geely Monjaro с числом реализованных транспортных средств в 3 936 и 3 933 единиц соответственно.

Также в десятку самых популярных кроссоверов на российском автомобильном рынке по итогам продаж прошлого месяца вошли такие модели как: OMODA C5, было реализовано 3 582 транспортных средств, отечественная LADA Niva Travel разошлась тиражом в 3 515 единиц, белорусский кроссовер Belgee X50 был куплен 3 246 раз, Haval M6 реализован в количестве 3 066 авто, и замыкает десятку лидеров еще одна отечественна модель LADA Niva Legend с числом проданных кроссоверов в количестве 3 048 штук.

По итогам продаж прошлого месяца новых легковых автомобилей на российском рынке практически во всех сегментах был установлен существенный рост числа реализованных транспортных средств. Эксперты связывают такую динамику с тем, что российский авторынок постепенно приходит к уровню продаж 2022 года, когда наличие автомобилей превышало покупательский спрос.