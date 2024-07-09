Названы сроки перезапуска завода General Motors в Санкт-Петербурге

Серийное производство на бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге планируется перезапустить в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС на "Иннопроме-2024" сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

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По его словам, у нового владельца - материнской компании АГР "Арт-Финанс" - уже есть потенциальный партнер. Сейчас АГР занимается разработкой инвестиционной программы.

"Согласно планам АГР, площадка будет готова к запуску серийного производства в 2026 году", - уточнил Алиханов.



Напомним, "Арт-Финанс" в январе 2024 года купила бывший завод Hyundai, объединяющий две производственные площадки в Санкт-Петербурге: в промышленной зоне Каменка и промышленной зоне Шушары.