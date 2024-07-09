В России появился китайский родстер MG за 7,4 миллиона рублей

На вставке «Иннопром» компания «Мир-Дистрибьютор», официально представляющая на российском рынке британо-китайскую марку MG, представила родстер Cyberster. Модель впервые показали еще в 2021 году, но серийное производство на заводе в Шанхае запустили только в 2024-м. И MG Cyberster уже доступен для покупки в России — он есть в наличии у дилеров и стоит от 7,4 миллиона рублей. Ранее о старте продаж Cyberster объявила другая российская фирма, «ЭмДжи Мотор Рус», которая тоже называет себя официальным дистрибьютором MG. У нее модель стоит 9 499 000 рублей.

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Исконно британская марка MG, которой 15 лет владеет китайский государственный концерн SAIС, разрабатывала Cyberster с 2017 года, и вот только в 2024 году запустила серийное производство электрических родстеров. Проектом занималась команда студии SAIC Advanced Design Centre в Лондоне, которая создавала автомобиль «с оглядкой на спортивные модели MG, имеющие почти 100-летнюю историю». Так на свет появился Cyberster, по габаритам близкий к Porsche 718 Boxster, в дизайне которого можно заметить классических MGB 60-х годов прошлого века.

© MG

У Cyberster двухмоторная установка — по одному электромотору на передней и задней осях. Суммарно они развивают 544 лошадиные силы и обеспечивают родстеру разгон с места до 100 километров в час за 3,2 секунды. Привод у Cyberster полный, емкость батареи — 77 киловатт-часов, а запас хода — 520 километров.

«Мир-Дистрибьютор» сообщает, что Cyberster есть в наличии у дилеров в единственной комплектации. Из оснащения заявлены тормоза Brembo, складной мягкий верх, который открывается и закрывается за 10 секунд на скорости до 50 километров в час, и регулируемый угол «дверей-ножниц». В салоне — консоль, объединяющая три экрана, мультимедийная система с процессором третьего поколения Qualcomm Snapdragon 8155 и спортивные кресла.

Упомянутая фирма «ЭмДжи Мотор Рус» продает MG Cyberster в России с середины апреля, и тоже в единственной комплектации — Pioneer Edition. На модель действует гарантия сроком три года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.