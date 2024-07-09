В Белоруссии появился электрокар по цене Lada Vesta

В Белоруссии стартуют продажи доступного электрокара JAC. В длину электрохэтчбек — чуть больше четырёх метров (4 025 мм), но объём багажника составляет вполне солидные 300 литров. Белорусским покупателям будет доступен вариант, оборудованный 136-сильным электромотором.

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В стандартное оснащение включены бесключевой доступ, вентиляция водительского кресла, панорамная крыша, а также камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика и множество ассистентов водителя.

Клиент сможет выбрать один из двух вариантов литий-железо-фосфатной батареи — на 41 или 51,5 кВт∙ч. С более скромным аккумулятором JAC сможет проехать на одном заряде до 405, а с «увеличенным» — до 505 километров.

В комплектации Luxury Pro 405 стоимость новинки составит 59 900 белорусских рублей (1 644 000 российских), а в исполнении Flagship Pro 505 — 66 500 рублей (около 1 825 000). «Живые» машины должны появиться через месяц.

Между тем, в Белоруссии выстроились очереди за недорогими универсалами Lada Vesta. Как рассказал редакции Quto один из белорусских дилеров марки Lada, в стране возник ажиотажный спрос на флагманскую пятидверку.