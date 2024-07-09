Миллиарды рублей: сколько денег потратили в России на новые авто

За полгода россияне потратили на покупку автомобилей почти 7 млрд рублей. За первые шесть месяцев с начала года граждане России потратили на покупку автомобилей 6,93 млрд рублей. Об этом в рамках пресс-конференции заявил президент Российской ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин. На новые модели пришлось 37% от почти 7 млрд рублей. В денежном эквиваленте это составило 2,59 млрд. Остальные средства ушли на вторичный рынок.

© Quto.ru

При этом в России отмечен спад продаж подержанных машин. Спрос на российском вторичном авторынке в июне 2024-го сократился на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», в прошлом месяце было перерегистрировано 519,9 тысячи легковушек против 581,9 тысячи годом ранее. По итогам первой половины года вторичный рынок сократился на 6% по сравнению с I полугодием 2023-го. Всего россияне перепродали 2,98 млн транспортных средств.

По словам Подщеколдина, 2024 год закончится ростом автомобильного рынка до уровня 15 трлн рублей. В предыдущем году ёмкость рынка составляла 12,64 трлн рублей и только 27% из этой суммы, т.е. 3,37 млрд рублей, пришлись на новые машины.

Кроме того, эксперт отметил, что в России наблюдается снижение покупательской способности граждан, однако стоимость автомобилей по-прежнему растёт.