В нескольких регионах РФ перестали работать отделы ГАИ

В нескольких регионах РФ временно не работают отделы ГАИ
Во всероссийской базе данных ГАИ возник масштабный сбой. Первым проблему признал Межрайонный отдел регистрации автомототранспортных средств (МОРАС) Госавтоинспекции Приморского края. По этой причине приём граждан и осмотр транспортных средств пришлось прекратить.
Также оказание государственных услуг приостановили подразделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Ульяновской области. В обоих случаях отмечены неполадки во всероссийской информационной системе.
Как рассказали редакции Quto сотрудники ведомства, нынешний сбой имеет меньшие масштабы, чем апрельское «обрушение» базы данных. Однако проблемы по части программного обеспечения 9 июля фиксируются во многих регионах страны.
Между тем, ГАИ не считает камеры способом повысить собираемость штрафов: из-за обилия комплексов фиксации нарушений некоторые автомобилисты называют их дополнительным способом пополнить казну.