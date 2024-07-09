Количество электромобилей в Китае достигло рекордного показателя

В Китае больше всего в мире зарегистрированных электрокаров. Министерство общественной безопасности Китайской Народной Республики сообщило, что в стране насчитано 24,72 миллиона автомобилей на «новых источниках энергии», из которых 73,36% полностью электрические.

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По данным на июнь 2024 года в КНР эксплуатируется в общей сложности 440 миллионов автомобилей, как гибридных и электрокаров, так и на традиционном топливе. Из них 345 миллионов — легковые машины.

За первые шесть месяцев текущего года в Китае было зарегистрировано 4,397 миллиона новых электрокаров, что на 39,41% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Водительские права за это же время в КНР получили 13,97 миллиона граждан страны. Таким образом, общее количество водителей в Поднебесной достигло 532 миллионов.

Во многих китайских мегаполисах есть ограничения на регистрацию новых автомобилей. При этом в Пекине, Чэнду и Чунцине зарегистрировано по более чем 6 миллионов машин, в Шанхае, Сучжоу и Чжэнчжоу — по 5 миллионов, ещё в 43 крупных городах Китая число зарегистрированных машин превышает два миллиона экземпляров.