Китайские авто заняли более половины рынка России

В 2023 году за первое полугодие доля китайских машин составила 40% (174 259 машин), в этом году их было продано в количестве 439 963 машины (57% от всего рынка новых авто). Такие данные предоставила Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

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Доля российских автомобилей сократилась с 40% до 35% за тот же период.

К концу года, по оценкам РОАД, доля машин, ввезенных по параллельному импорту, сократится и составит менее 6% от всех продаж новых авто.

Также сообщается, что китайские бренды по итогам 2024 года планируют продать в России 1 025 000 автомобилей.

При этом на июнь в РФ насчитывается 2413 дилерских центров китайских марок.

Кроме того, РОАД предоставил прогноз по продажам машин в нашей стране: 1,65 млн автомобилей по оптимистичному сценарию и 1,3 млн автомобилей - по пессимистичному варианту развития.