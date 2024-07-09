Geely раскрыла подробности бюджетной версии Coolray

Недавно Geely анонсировала недорогой вариант кроссовера Coolray с названием Super Edition и очень привлекательной ценой — 60 тысяч юаней, или 720 тысяч рублей по нынешнему курсу. Премьера ожидается в июле, но в Сеть уже слили подробности об оснащении новинки. И оно сильно урезано: чтобы установить привлекательную цену, автомобилю упростили как оформление, так и техническую часть.

© Motor.ru

Coolray Super Edition, построенный на базе дорестайлингового Coolray, получил иную решетку радиатора с «пунктиром» без красного элемента по периметру и лишился патрубков выхлопной системы.

Новинку предложат в двух комплектациях. В «базе» салон обит тканью и экокожей, приборная панель аналоговая с 3,5-дюймовым экранчиком по центру. У мультимедийной системы восьмидюймовый дисплей и четыре динамика.

© Geely

© Geely

Зато даже по минимальной цене покупатель получит светодиодные ходовые огни, электрорегулировки наружных зеркал, камеру заднего вида, голосовое управление, кнопку запуска двигателя, круиз-контроль, системы мониторинга давления в шинах и помощи при торможении. Размерность колесных дисков — 16 дюймов.

В варианте подороже колеса 17-дюймовые, руль обит кожей, а список дополнен системами стабилизации, контроля тяги, удержания при подъеме и спуске, а также электронным стояночным тормозом.

Самый доступный Coolray Super Edition оснащается мотором 1.5 мощностью 126 лошадиных сил и только пятиступенчатой «механикой». В «топе», который стоит уже 69,9 тысячи юаней (840 тысяч рублей), доступен вариатор. Но и он заметно дешевле стандартного Coolray 2023 года выпуска: за него на родине просят минимум 75,8 тысячи юаней (910 тысяч рублей).

В России же Geely Coolray продают в обновленном варианте от 2 609 990 рублей без скидок. Дореформенный кроссовер доступен под белорусским брендом Belgee и индексом X50: он стоит от 2 290 990 рублей.