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Организацией движения теперь займутся регионы

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет регионам самостоятельно разрабатывать и утверждать схемы дорожного движения.

Организацией дорожного движения теперь займутся регионы
© За рулем

Информация об этом документе размещена на официальном сайте опубликования правовых актов.

Согласно закону, органы местного самоуправления обязаны создавать комплексные схемы организации дорожного движения для своих муниципалитетов, вносить в них изменения и утверждать их. В тексте закона также указано, что органы МСУ могут устанавливать схемы движения для дорог местного значения и других автодорог в пределах муниципальных границ.

Передача Минтрансом полномочий по разработке, согласованию и утверждению документации по организации дорожного движения регионам позволит учитывать региональные особенности и быстрее реализовывать мероприятия в этой сфере. Минтранс будет устанавливать требования к составу и содержанию данной документации, а также потребуется ее согласование с МВД.

Кроме того, законом определяется, что в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также на федеральной территории «Сириус» могут выделяться парковки для электромобилей и гибридов — в том числе оборудованные зарядными устройствами.

В России разработали новую систему, позволяющую водителям выбирать оптимальную скорость, чтобы проезжать все перекрестки на маршруте без остановок. Внедрение этой системы увеличит пропускную способность перекрестков на 10-30%.

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Владимир Путин
Минтранс РФ