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В Ульяновске наладят выпуск новой модели

Пилотная партия автомобилей будет произведена до конца 2024 года. Новый пикап получит полностью локализованный силовой агрегат — это двухлитровый дизельный двигатель и шестиступенчатая коробка передач. Моторы будут делать на бывшем моторном заводе компании Ford, а выпуск трансмиссий недавно наладили на площадях ЗМЗ.

В Ульяновске наладят выпуск нового автомобиля
© Quto.ru

Производство новинки по технологии полного цикла со сваркой кузовов будет налажено на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода. Старт продаж Sollers ST8 намечен на первый квартал 2025-го.

В новом «Соллерсе» легко распознать «поднебесный» JAC T8 грузоподъёмностью 900 кг. В России бензиновый вариант грузового «китайца» стоит 2 999 000 рублей (без учета спецпредложений), а дизельного — 3 199 000.

Надо заметить, что T8 — это ближайшией родственник модели Т6, которая выпускается «Соллерсом» во Владивостоке под индексом ST6. Машины отличаются внешностью, но имеют одинаковые салоны, шасси и даже грузовые платформы.

Ранее марка Sollers устранила главный недостаток своих грузовиков.

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