В Ульяновске наладят выпуск нового автомобиля

Пилотная партия автомобилей будет произведена до конца 2024 года. Новый пикап получит полностью локализованный силовой агрегат — это двухлитровый дизельный двигатель и шестиступенчатая коробка передач. Моторы будут делать на бывшем моторном заводе компании Ford, а выпуск трансмиссий недавно наладили на площадях ЗМЗ.

Производство новинки по технологии полного цикла со сваркой кузовов будет налажено на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода. Старт продаж Sollers ST8 намечен на первый квартал 2025-го.

В новом «Соллерсе» легко распознать «поднебесный» JAC T8 грузоподъёмностью 900 кг. В России бензиновый вариант грузового «китайца» стоит 2 999 000 рублей (без учета спецпредложений), а дизельного — 3 199 000.

Надо заметить, что T8 — это ближайшией родственник модели Т6, которая выпускается «Соллерсом» во Владивостоке под индексом ST6. Машины отличаются внешностью, но имеют одинаковые салоны, шасси и даже грузовые платформы.

Ранее марка Sollers устранила главный недостаток своих грузовиков.