Рассекречена стоимость новой Lada Niva Sport

Стоимость Lada Niva Sport рассекретили за полгода до старта продаж. Портал «Автовзгляд» утверждает, что финальная версия спортивного внедорожника готова: Niva Sport поступит в продажу в декабре этого года и будет стоить 2−2,5 миллиона рублей. Приводятся и другие подробности, в частности, о моторе, который внедорожник получит от Granta Sport — это бензиновый агрегат объемом 1,6 литра, который развивает 122 лошадиные силы. Спортивная Нива будет доступна с 17-дюймовыми диски и некоторыми улучшениями в салоне.

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Впервые Lada Niva Sport показали в статусе прототипа на фестивале «Жигулевская Миля» в феврале этого года. Тогда же стало известно, что внедорожник лишился карданного вала на крестовинах, получил ШРУСы, новый механизм управления раздаткой, а его интерьер стал более современным. В числе внешних отличий от стандартной Нивы — пластиковые накладки на арках, крылья в стиле версии Bronto, шноркель, воздухозаборник на капоте и диски большего диаметра. Кроме того, у Niva Sport задние дисковые тормоза и доработанная подвеска с новыми амортизаторами и пружинами.

Сборку спортивной Нивы, по неофициальным данным, запустили в конце июня. Тогда заводское подразделение Lada Sport выпустило два внедорожника в серийной спецификации, которые показали главе АвтоВАЗа Максиму Соколову на церемонии отправки гоночной команды Lada Sport Rosneft Raid на марафон «Шелковый путь» 2024 года.

Логично, что стоить Lada Niva Sport будет заметно дороже стандартной трехдверный Нивы. «Автовзгляд» прочит ей цену от двух миллионов до 2,5 миллиона рублей. Для сравнения: цены на обычную Lada Niva лежат в диапазоне от 981 тысячи до 1 131 000 рублей. Если информация портала подтвердиться, то спортивный вариант окажется в два раза дороже.