Tesla Cybertruck сильно помялся, пока падал с песчаной горы

Очередной инцидент с Tesla Cybertruck попал на камеры. В этот раз он произошёл в Китае: электрический пикап кубарем скатился с песчаной дюны. И, похоже, он стал не единственным разбитым там внедорожником.

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Cybertruck получил серьёзные повреждения, а почти все стекла выбиты, за исключением стекла задней пассажирской двери. Двери выглядят погнутыми, металл на передней стойке оторван, а поскольку все стекла разбиты, крыши тоже нет.

Автомобиль при этом выглядит стандартным, за исключением винила с какой-то китайской надписью.

Интересно, что у подножия дюны находится Ford F-150 Raptor с Jeep Wrangler Unlimited, стоящим на платформе перпендикулярно пикапу. Jeep также выглядит так, как будто он несколько раз перевернулся во время спуска с дюны.

Надеюсь, все выбрались из этой аварии без серьезных травм.