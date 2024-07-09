Глава РОАД выступил за отмену утильсбора для машин из Китая
Дилеры призвали отменить утильсбор для китайских машин. Президент РОАД Алексей Подщеколдин, выступая на отчётном мероприятии ассоциации, высказал мнение, что отказ от утильсбора для китайских брендов приведёт к появлению новых участников на российском авторынке. Противоположное мнение у АвтоВАЗа, где убеждены, что есть объективная необходимость поднять утильсбор. Глава РОАД видит в предложении российского автопроизводителя проблему для отечественного авторынка.
Повышение утильсбора, по мнению Подщеколдина, не будет эффективной мерой для поддержки отечественного автомобильного производства. По статистике РОАД, в настоящий момент китайские легковые машины занимают около 50% российского авторынка, в грузовом сегменте эта доля выше — около 60%.
Отказ или снижение утилизационного сбора в отношении китайских брендов, выпускающих автомобили на территории России, должны привести к появлению новых игроков и снижению цен на выпускаемую продукцию, что в конечном итоге пойдет на пользу потребителю.
Утилизационный сбор — единовременный платеж при покупке автомобиля из-за границы за утилизацию транспорта в будущем. Был введён в России в сентябре 2012 года. Его размеры зависят от базовой ставки, умноженной на коэффициент, который определяется по виду транспорта с разными массой, возрастом и объемом двигателя. Российским производителям данный сбор полностью возвращается.