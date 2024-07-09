Стало известно, сколько автомобилей «Волга» будет выпускаться в год

Нижегородский автомобильный кластер планирует начать выпускать около 100 тысяч автомобилей «Волга» в год. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, пишет ТАСС.

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Планами по производству машин на площадке нижегородского автомобильного кластера министр поделился в рамках форума-выставки «Иннопром-2024».

«Они планируют порядка 100 тыс. автомобилей производить. Это примерный объем, который они производили когда-то «Волги»», - заявил Алиханов.



Ожидается, что серийное производство «Волг» начнется в 2024 году с выходом на полный цикл в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин призвал прекратить закупки иностранных автомобилей для госслужащих. По его словам, все чиновников должны пересесть на российские автомобили. Такая мера позволит улучшить качество отечественных машин.

В «АвтоВАЗе» в свою очередь отметили, что имеют достаточные производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в нужных объемах. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что парламентарии должны ездить на «Москвичах», «Ладах», Aurus и «Волгах».