В Белоруссии рассказали о «беспрецедентных» ценах на Lada Vesta

Белорусский автопортал AV.BY рассказал, что автоцентры Lada в стране установили «беспрецедентные» цены на модель Vesta. Сейчас автомобиль можно приобрести на особых условиях за 43,9 тысячи белорусских рублей (чуть меньше 1,2 миллиона российских рублей).

Речь идет о версии Lada Vesta Special Edition - седане с изолированным багажником на 480 литров. Автомобиль оснащен подушками безопасности, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных усилий, системой вспомогательного торможения BAS, автоблокировкой дверей, а также защитой двигателя и подкапотного пространства.

Также в комплектацию этой Lada Vesta входят LED-оптика, кондиционер, электрические стеклоподъемники, элекропривод, обогрев зеркал и охлаждаемый ящик для вещей. Белорусские центры предлагают авто по льготной программе финансирования, в рамках которой покупатель должен внести аванс от десяти процентов стоимости автомобиля.

Портал xbt.com отмечает, что Vesta Special Edition соответствует российской комплектации Comfort’24, которая стоит 1,514 миллиона рублей. У авто 1,6-литровый мотор на 106 лошадиных сил и 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Ранее сервис по подбору и продаже машин «СберАвто» назвал Lada, Kia и Hyundai самыми популярными автомобильными марками в России. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах местные топ-3 возглавляет Lada Granta, за нею следуют Hyundai Solaris и Kia Ceed, а также Ford Focus и Lada Vesta соответственно.