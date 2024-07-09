«Калашников» выпустил для нужд МВД спецавтомобиль «Стена»

Первый автомобиль «Стена» изготовлен в дивизионе специальных машин ижевского завода «Калашникова» и передан заказчику. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Комплекс «Стена» был разработан конструкторами завода «Калашников» для подразделений Росгвардии и МВД. Он предназначен для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков», — говорится в сообщении.



Отмечается, что комплекс включает в себя базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса, состоящего из ограждения, систем пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействия.

До этого стало известно, что концерн «Калашников» объявил о выпуске лимитированной партии мотоциклов под брендом «Иж» для коллекционеров и любителей двухколесной техники.

В лимитированную серию войдут исторические реплики моделей «Иж», которые выпускались на Ижевском машиностроительном заводе (сегодня это «Концерн «Калашников») с 1951 по 1990 год. Речь идет об электробайке типа Café Racer для скоростных поездок на небольшие расстояния и тяжелом мотоцикле «Иж» для правительственного проекта «Кортеж». Помимо них, к выпуску планируют модификации электромотоцикла «Пульсар».

Также сообщалось, что в России вскоре могут появиться электромотоциклы марки Aurus, которые будут иметь характерные элементы бренда, сейчас они проходят стадию испытаний. Они предназначены для передвижения на торжественных мероприятиях, а также сопровождения президентского лимузина.