Культовый Toyota Land Cruiser 70 оставят без дизельного мотора V8

Компания Toyota отправит в отставку внедорожник Land Cruiser 70 с дизельным V8. Сайт СarBuzz со ссылкой на австралийское подразделение Toyota сообщает о том, что с конвейера снимут классический Land Cruiser 70 с 4,5-литровой дизельной «восьмеркой», развивающей 205 лошадиных сил, — это произойдет уже осенью этого года. Исключение сделают лишь для пикапа GXL 79-й серии, но и он продержится в строю недолго, до конца 2025 года.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser 70 — одна из самых старых моделей японской марки, которая выпускается до сих пор, причем практически в неизменном виде. Год назад внедорожник слегка модернизировали: сначала обновлению подверглось «семидесятое» семейство для рынков Австралии и Японии, потом — для Ближнего Востока, где автомобиль доступен не только в пятидверном, но и в трехдверном варианте.

До конца 2024 года Toyota проредит линейку: завершится выпуск внедорожников 70-й серии, оснащенных дизельным V8 4.5. В Австралии эта версия пользуется большой популярностью — из почти 347 тысяч Land Cruiser 70, проданных в стране с 1985 года, больше 171 тысячи оснащены именно этим агрегатом. Несмотря на это, Toyota отправляет его в отставку, и с осени (а именно с сентября) австралийцам будет доступна только одна дизельная модификация — с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,8 литра, который также устанавливается на Hilux и Fortuner.

Причиной отказа от дизельной «восьмерки» в Toyota называют все более строгие экологические стандарты, которые становятся жестче от года к году. При этом в компании пообещали удовлетворить спрос на пикапы 79-серии с этим двигателем, который австралийцы полюбили за неприхотливость и надежность.