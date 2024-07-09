Минпромторг поможет выпустить новые «Волги»

Проект возрожденной Volga может получить господдержку. Меры, необходимые для ускорения реализации проекта, уже обсуждает с производителем Минпромторг. Об этом рассказал в интервью ТАСС на выставке «Иннопром» глава министерства Антон Алиханов. На презентации новых «Волг» в мае сообщалось, что производство наладят до конца года, причем на конвейер в Нижнем Новгороде должны встать сразу три модели.

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«Компания ведет пока переговоры со своими партнерами. И ту программу, которую они нам представили, мы бы хотели сдвинуть немного влево, сделать ее более насыщенной», — сказал Алиханов.



Современные «Волги» представили в мае нынешнего года. В начальную линейку марки, название которой написали на латинице, вошли три модели: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40.

Партнера проекта не назвали, но, судя по фотографиям, им выступил китайский Changan. От «доноров» машины отличились оригинальной решеткой радиатора с вертикальными ламелями и шильдиком ГАЗа, а также мультимедийной системой с российскими сервисами.

Все три «Волги» оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем, развивающим 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Пару ему составляет семидиапазонный автомат.

Сборку организует компания «Производство легковых автомобилей» на площадке нижегородского автомобильного кластера. Ожидается, что автомобили встанут на конвейер до конца текущего года, а в следующем производство выйдет на полный цикл — со сваркой и окраской кузовов.