Дилеры заявили об угрозе остановки поставок машин и запчастей из Китая

В последние два месяца наблюдаются проблемы с платежами в Китай, рассказал президент Ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин. Он добавил, что на фоне этого оказались под угрозой поставки из КНР запчастей и новых машин, пишет Autonews.

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По его словам, проблема возникла во втором квартале 2024 года, решить ее пока не удалось. Он добавил, что его компания «бьется уже два месяца», но не может провести платежи.

«На мой взгляд, нашим «друзьям» из Америки удалось добиться, чтобы Китай приостановил платежи. Проблема у всех. Она огромная, как клубок», — предположил Подщеколдин.



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Бизнесмен отметил, что в России пока представлено четыре китайских банка, а в Китае — один российский (ВТБ). По его мнению, следует расширить присутствие финансовых организаций как в КНР, так и в России, внедрить новые платежные системы, уже доступные для расчетов сторон.

В том случае, если не удастся разрешить ситуацию с платежами, китайские производители уменьшат объем поставок на российский рынок, в связи с этим цена автомобилей возрастет, констатировал глава РОАД.