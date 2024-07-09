Exeed VX научился обновляться «по воздуху»

Для модели, которая в начале этого года обзавелась онлайн-сервисами Exeed Connect, подготовили дополнение: теперь программное обеспечение можно обновлять «по воздуху», без необходимости обращения в дилерский центр. В пресс-службе Exeed уточнили, что владельцам VX доступен полный комплекс онлайн-сервисов, включая онлайн-навигацию с отображением пробок, онлайн-музыку, видео, погоду, доступ к социальным сетям и играм.

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Для того, чтобы обновить систему до последней версии, нужно следовать инструкциям на экране мультимедийного устройства. Весь процесс, включая загрузку и установку, займет не более 15 минут. Система сама проверит готовность автомобиля (зажигание, доступ в интернет, режим паркинга, заряд АКБ и прочее), затем предложит установить новое программное обеспечение сразу или запланировать на определенное время. Через Exeed Connect можно обновить мультимедийную систему, электронные модули управления двигателем, трансмиссией и других систем.

В пакет первого обновления «по воздуху» добавили возможность управления климат-контролем в режиме Android Auto и Apple CarPlay и оптимизировали алгоритм регулировки громкости. Кроме того, теперь можно сохранить настройки активации/деактивации системы мониторинга усталости водителя (DMS). Заодно Exeed исправил неточности в переводе.

Что касается Exeed Connect, то он позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля удаленно, в частности, заводить и глушить мотор, настраивать климат-контроль, отпирать и запирать дверные замки. С помощью смартфона можно найти машину на парковке и получить текущую информацию о ее состоянии.

Обновление «по воздуху» стало доступно благодаря функции IoV (Internet of vehicles), которая в свою очередь появилась у VX еще в марте. За интернет на борту отвечает специальный SIM-чип, установленный в штатном телекоммуникационном модуле, который поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и 4G/LTE и обеспечивает передачу данных, необходимых для функционирования приложения, а также удаленного управления. Для этого Exeed заключил партнерство с «МТС-Авто».