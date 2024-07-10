На аукцион выставлен экземпляр E30 BMW M3 Cecotto Edition 1989 года

BMW M3 Cecotto Edition 1989 года выпуска выставлен на ежегодном аукционе RM Sotheby's в Пеббл-Бич.

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Модель E30 M3, построенная в соответствии с требованиями омологации для гонок FIA Group A впервые появилась на Франкфуртском автосалоне в 1985 году, прочно укоренившись в гоночной среде, M3 становился победителем в таких соревнованиях, как "24 часа Нюрбургринга" и "24 часа Спа". Вариантов E30 M3 является Cecotto Edition, выпущенная в 1989 году.

Название от имени знаменитого итальянско-венесуэльского гонщика Джонни Чекотто, в честь его успехов в автоспорте вместе с BMW, особенно в DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft). Серия Cecotto Edition ограничена 480 экземплярами, что делает автомобиль сегодня востребованным предметом коллекционирования. M3 Cecotto Edition оснащается 2,3-литровым двигателем DOHC S14 с рядной четверкой BMW мощностью 215 л.с. при 6 750 об/мин.

К особенностям экстерьера Cecotto Edition относятся: передний и задний спойлеры M3 Evolution II, тонкое стекло заднего окна, хромированные выхлопные трубы и 7,5×16" легкосплавные диски с черными металлическими центрами. В салоне автомобиля тканевые сиденья M-Technic цвета антрацит с кожаной обивкой Bison, на центральной консоли надпись «Cecotto», на порогах эмблема "M3". Нетронутый экземпляр редкой модели будет выставлен на аукцион RM Sotheby's в конференц-центре Монтерея 16 и 17 августа.

Автомобиль под номером 363 из 480 выпущенных с пробегом 34 621 километр сохранил заводской оригинальный красный цвет Misano Red и черный кожаный салон. В комплект поставки входит полная документация, регистрационные документы и заверенную печатью гарантийную книжку с записями пробега. На аукционе этот M3 Cecotto Edition будет выставлен без резерва, а его стоимость может составить до 200 000 долларов. Это редкая возможность для коллекционеров стать обладателем частички славной истории BMW в автоспорте.