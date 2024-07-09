Российский авторынок пополнился обновленным Volkswagen Teramont 2024 года

Система VW IQ.Drive, включающая функции центрирования полосы движения, помощи в удержании полосы движения и автоматического торможения, теперь является стандартной для всех моделей Teramont.

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Полноприводный автомобиль, импортируемый из Китая, оснащён 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 220 лошадиных сил и 7-ступенчатой автоматической трансмиссией, что гарантирует надёжность на дороге в любых условиях.

Произошли изменения в интерьере машины. Приборная панель и центральная консоль выполнены из высококачественного кожзаменителя, а раньше это был твёрдый пластик. Дверные панели также выполнены из новых материалов.

Обновлённая модель имеет 12,0-дюймовый «плавающий» сенсорный экран и новую 10,3-дюймовую цифровую приборную панель. Среди стандартных функций — беспроводная связь Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка с шестью портами USB-C и двумя портами USB-A.