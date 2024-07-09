BMW ищет пути снижения пошлин на электрические Mini в ЕС

BMW предпринимает шаги для снижения таможенных пошлин на свои электрические автомобили Mini, произведенные в Китае, с целью их более выгодного импорта в Европейский Союз. На данный момент, эти автомобили подвергаются наивысшим таможенным ставкам согласно текущим временным регуляциям ЕС, составляющим 37,6%, сообщает 32cars.ru.

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Компания обратилась в Брюссель с просьбой рассмотреть возможность снижения ставок до 20,8% путем включения автомобилей в особую группу для исследований. Последнее изменение пошлин, объявленное Европейской Комиссией, позволяет производителям до 18 июля оставить свои замечания по этому вопросу.

Электрические Mini от BMW начали выпускаться в Китае всего несколько месяцев назад и не были включены в предварительный анализ, что привело к автоматическому применению максимально возможной таможенной пошлины. BMW надеется, что обращение позволит пересмотреть эти условия уже осенью, после того как будет окончательно установлен размер пошлин. На данный момент компания BMW воздерживается от официальных комментариев относительно данной ситуации.