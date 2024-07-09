Спецверсия Suzuki Jimny Horizon: прощальный аккорд культового внедорожника

Suzuki готовится к прощанию с одним из своих самых знаковых внедорожников. В Германии была представлена прощальная версия Suzuki Jimny под названием Horizon, сигнализирующая о скором завершении производства этой модели, сообщает SPEEDME.RU.

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Jimny, который впервые появился на европейском рынке в 2018 году, не смог полностью адаптироваться к строгим европейским стандартам по выбросам, что вынудило Suzuki либо прекратить его производство, либо переориентировать на коммерческое использование. В результате была создана версия Jimny Pro с отделением для груза вместо задних сидений, однако она, как и пассажирская версия, скоро исчезнет из продаж из-за новых требований к безопасности.

Перед окончательным уходом с европейского рынка, Suzuki представила модель Jimny Horizon. Этот внедорожник выкрашен в насыщенный серый цвет "Medium Grey", украшен черными полосами с боков, названием модели на дверях и капоте, а также логотипом на передней части и крышке запасного колеса. Характерные для данной версии элементы — серебристый передний бампер и боковые пороги.

Jimny Horizon оснащен знакомым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., сочетающимся с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода, активируемой автоматически при необходимости. Всего будет выпущено 900 экземпляров этой специальной версии, которые поступят в продажу по цене 32 340 евро, что эквивалентно приблизительно 3 миллионам рублей.