Hyundai в скандале: дилеры обвиняют в фальсификации продаж

Hyundai Motor Group, занимающая третье место среди мировых автопроизводителей, столкнулась с серьёзными обвинениями со стороны своих дилеров в США. По их словам, компания манипулировала продажными данными. По информации от источников, некоторые дилеры утверждают, что зарегистрированные продажи на самом деле не соответствуют действительности.

Как сообщает 32cars.ru, в поданном в федеральный суд Чикаго иске говорится, что Hyundai заставляла дилеров использовать специальные коды для регистрации нереализованных автомобилей как проданные. Это привело к искажению данных о продажах, что позволило Hyundai публично заявлять о более высоких продажах, чем на самом деле. Такие действия, по словам дилеров, позволяли участникам схемы получать льготные условия покупки и дополнительные бонусы от производителя.

Претензии основаны, в том числе, на записях телефонных разговоров, в которых руководители Hyundai обсуждали необходимость искусственного завышения продаж. Этот случай не первый для Hyundai, ранее компания уже сталкивалась с подобными обвинениями. Представители Hyundai заявили, что они проводят внутреннее расследование и не поддерживают практику фальсификации данных. Ожидается, что в ближайшие месяцы появится больше информации по этому делу.