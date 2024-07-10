Porsche прекращает производство Boxster и Cayman с ДВС с 2025 года

Porsche снимает с производства три ведущие модели. Об этом сообщил менеджер по производству Porsche Альбрехт Реймольд. Последние Boxster и Cayman, оснащённые двигателями внутреннего сгорания, будут выпущены до середины будущего года. С производства будет снят и Macan с ДВС. Это произойдёт в 2026 году.

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Ранее в этом году компания вывела в Европе из эксплуатации 718 Boxster и Cayman. Это было связано с новыми правилами кибербезопасности. Позже эта мера коснулась Macan с бензиновыми двигателями. Но за пределами Европы оба спортивных автомобиля и кроссовер доступны для покупки.

Реймольда, экономически нецелесообразно вкладывать деньги в устаревший автомобиль, даже при условии, что он один из самых продаваемых. Компания-производитель предметов роскоши не гонится за объёмами продаж, уточнил управленец, говоря про Macan.

Ранее стало известно, что в России падает спрос на автомобили люкс-класса. Самыми популярными автомобилями по итогам продаж в июне этого года стали Lamborghini Urus и Bentley Continental GT. Вснго в июне было продано всего 37 новых люксовых машин, что на 14% меньше, чем в июне прошлого года, и ниже майского показателя, когда было продано 38 экземпляров.