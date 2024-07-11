Глава Минпромторга заявил, что производство рулевых колонок уже локализовано

Производство рулевых колонок для автомобилей уже освоено в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках форума-выставки "Иннопром-2024" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

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"Мы уже выпускаем рули в России. Рулевая колонка - достаточно сложный технически агрегат, это не пластиковую форму для салона или бампера отливать на каких-то пресс-формах. Это сложный агрегат. Мы уже локализовали. Вот недавно был в НАМИ, смотрел программу локализации всех компонентов Aurus. Руль у нас российский", - сказал он.



В мае новый автомобиль Volga был представлен на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными. В частности, он обратил внимание на китайский руль.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит 8-11 июля в Екатеринбурге. ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.

Полный текст интервью будет опубликован в 18:00 мск.