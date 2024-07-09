Электромобили оказались мощным источником токсичных «вечных химикатов»

Американские ученые из Университета Дьюка и Техасского технологического университета нашли новый источник пер- и полифторалкильные соединений (ПФАС), также известных как «вечные химикаты». Он оказался связан с производством электромобилей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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ПФАС — группу из 16 тыс. химических веществ, применяемых для производства посуды с антипригарным покрытием, водоотталкивающих материалов и других товаров. ПФАС почти не распадаются в окружающей среде, поэтому их называют «вечными химикатами». Накапливаясь в организме, эти вещества вызывают рак, болезни эндокринной и репродуктивных систем, и другие тяжелы диагнозы.

В новой работе команда нашла высокие уровни ПФАС в образцах воздуха, воды, снега, почвы и отложений вблизи заводов, производящих батареи для электрического транспорта.

Исследователи обнаружили соединения под названием бис-перфторалкилсульфонимиды, или бис-FASI. Ученые протестировали более дюжины литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях и потребительской электронике, такой как ноутбуки, и нашли в них бис-FASI в различных концентрациях.

По словам авторов работы, пока сложно сказать, насколько широко распространены эти химические вещества в конкретных литий-ионных аккумуляторах. Однако по воздействию бис-FASI оказался сопоставим с такой разновидностью ПФАС, как перфтороктановая кислота (ПФОК). ПФОК известна своими токсичными и канцерогенными свойствами.

В исследовании говорится, что лишь около 5% литий-ионных аккумуляторов перерабатываются, а к 2040 году объем отходов литий-ионных аккумуляторов может составить около 8 млн тонн.

Ранее ученые выяснили, что свалки выбрасывают в воздух облака токсичных «вечных химикатов».