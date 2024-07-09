Stellantis патентует революционную систему управления автомобилем без педалей

Stellantis представил революционный концепт рулевого управления, который может изменить подход к вождению. Новый руль Yoke, запатентованный в Патентном и Торговом бюро США, объединяет управление поворотами, газом и тормозами, сообщает 32cars.ru.

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Используя технологию steer-by-wire, руль управляет ускорением и торможением при движении вперед и назад, что схоже с системами, использованными Toyota и Mazda. Эта инновационная система требует дополнительных мер безопасности, таких как полностью автономные системы помощи водителю, чтобы обеспечить безопасное вождение.

Важным аспектом является реакция водителя при торможении, учитывая инерцию. Stellantis заверяет, что система предусматривает использование подушки безопасности, но может потребоваться дополнительная защита при ударе, когда руль убран в панель приборов. Эти нововведения направлены на подготовку к будущему автономного вождения.

Stellantis активно инвестирует в разработку передовых технологий, включая систему AutoDrive, и исследует возможности внедрения новых концепций в будущие модели автомобилей.