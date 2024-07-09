В Москве продают культовый советский микроавтобус «Афалина»

Агрегатной базой для этой машины послужил списанный микроавтобус РАФ-977, а большая часть кузовных деталей была взята от «Волг» — седана ГАЗ-21 и универсала ГАЗ-22. 85-сильным двигателем, с которым состыкована 3-ступенчатая «механика», также поделилась горьковская «двадцать первая». Некоторые элементы отделки взяты от представительских моделей ЗиМ, ЗиЛ и «Чайка».

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При статусе самоделки, «Афалина» была поставлена на учет Госавтоинспекции, поэтому уникальный микроавтобус можно перерегистрировать на нового владельца, а также беспрепятственно выезжать на дороги общего пользования.

Как отмечает издание «АвтоВзгляд», этот автомобиль долгое время экспонировался на площадке «Музея транспорта Москвы». Сейчас машина принадлежит новому владельца, который выставил «Афалину» на продажу, желая выручить 8 990 000 рублей.

Кстати, во времена, когда солнце светило ярче, трава была зеленее, а пробки на дорогах ещё не придумали, дорожно-транспортные происшествия тоже случались... Редакция Quto вспоминает, как ремонтировали автомобили во времена СССР.