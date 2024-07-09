За «Патриотом» стоимостью 6 000 000 рублей выстроилась очередь

В базовой версии новинка стоит 5 345 000, а в топовой — 5 790 000 рублей. Интересно, что модель пользуется ажиотажным спросом но на машину собрано уже большое количество заказов — производство кемперов загружено до ноября текущего года.

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Кемпер оборудован душем, туалетом, холодильником, варочной панелью, а также бойлером. Продолжают список установленного оборудования автономный отопитель, солнечные панели и камера заднего вида.

За доплату доступны стиральная машина, капсульная кофеварка и дополнительные светодиодные фонари. Также клиент может заказать маркизу, багажные рейлинги, защиту бампера, телевизор, второй кондиционер и дизельный генератор.

Кстати, за три последних года УАЗ «Патриот» подорожал на 700 000 рублей. Редакция Quto сравнила актульные ценники и данные, датированные началом июня 2021 года.