Представлен новый тюнинг-комплект для BMW XM от ателье 3D Design

Тюнинг-ателье 3D Design из Японии выпустило новую аэродинамическую программу и тюнинг-комплект для BMW XM, детали которого подчеркивают дерзкий экстерьер мощного внедорожника.

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Новая программа включает полный набор аэродинамических компонентов для усиления производительности автомобиля. Ключевыми деталями комплекта являются спойлер на передней губе, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на крыше. Все компоненты изготовлены из легкого углеродного волокна. Вес ХМ вместе с деталями из нового аэродинамического пакета составляет 13 448 кг.

На прилагаемых фотографиях видно, что компоненты 3D Design не настолько меняют общий вид BMW XM, насколько подчеркивают эстетику. Такие детали, как передняя панель и задний бампер, добавляют изысканность и подчеркивают элементы дизайна XM. BMW XM оснащается 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом в паре с высокопроизводительным электромотором.

Суммарная мощность автомобиля составляет 644 л.с. и 800 Нм момента. Силовая установка позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды. Для тех, кто ищет еще больше производительности, BMW XM Label расширяет границы. В этой модели модернизирован силовой агрегат до 738 лошадиных сил 1000 Нм крутящего момента.

Повышенная мощность позволяет XM Label Red разгоняться с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, что ставит автомобиль в ряд быстрых внедорожников на рынке. Гибридная трансмиссия XM не только обеспечивает мощные характеристики, но и запас хода на электротяге до 48 км.