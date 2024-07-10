Серийный Suzuki eVX готовится к премьере

Ожидается, что полностью электрическая новинка японской марки выйдет на европейский рынок в 2025 году.

© kolesa.ru

Компания Suzuki в начале 2023-го опубликовала план развития, рассчитанный до 2030 финансового года (начинается с апреля). Тогда сообщалось, что производитель продолжит фокусироваться на рынках Японии, Европы и Индии, не забудет развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Африки; а кроме того, в планах углубление сотрудничества с Toyota. Ещё тогда был затронут вопрос электрификации: известно, что в линейке марки в сравнительно скором времени появится сразу несколько полностью «зелёных» моделей.

Одной из обещанных «электричек» станет серийный кроссовер Suzuki eVX. Мировая премьера одноимённого концепта прошла в начале прошлого года в рамках индийской выставки Auto Expo, тогда же было официально объявлено о том, что кроссовер перевоплотится в товарную глобальную модель. Позже прототип доработали: более близкий к серии вариант показался в Токио на Japan Mobility Show минувшей осенью. Ещё тогда производитель рассекретил интерьер концепта.

Сейчас компания занимается разработкой серийной версии Suzuki eVX. Известно, что одним из главных рынков для новинки станет Европа, поэтому неудивительно, что прототипы будущего кроссовера проходят испытания на дорогах общего пользования в южной части региона. Порцией свежих снимков eVX с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Прототип на фото весьма тщательно замаскирован, так что разглядеть некоторые детали экстерьера пока не представляется возможным. Однако уже сейчас можно увидеть, что у кроссовера есть выштамповки на капоте, большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, накладки на колёсные арки, традиционные наружные зеркала, антенна «акулий плавник» на крыше и довольно крупный спойлер на верхней части пятой двери.

Ручки передних дверей у прототипа обычные, а у задних – спрятаны в рамку остекления. Судя по фото, головная оптика похожа на ту, которую продемонстрировала одна из будущих новинок, показанных в виде силуэтов в начале прошлого года. Задние фонари визуально выступают за пределы кузова, при этом они отчасти напоминают обновлённый концепт Suzuki eVX, который был показан в октябре 2023-го, хотя решение у них иное.

Напомним, длина концептуального кроссовера равна 4,3 метра, ширина – 1,8 метра, высота – 1,6 метра. Предполагается, что в модельной линейке японской марки серийный вариант окажется полностью электрической альтернативой Suzuki S-Cross. Официальной информации о технике серийного eVX пока нет.

Октябрьский вариант шоу-кара снабдили полным приводом: в компании обозначили установку как EV4WD, правда, подробностями не поделилась. Вероятнее всего, у этого паркетника два электромотора – по одному на каждой оси. Ёмкость тяговой батареи концепта не указана (у варианта, показанного в Индии, – 60 кВт*ч), а запас хода на одной зарядке превысит 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

Ожидается, что премьера серийной версии Suzuki eVX пройдёт ближе к концу первого полугодия 2025-го, а в продажу на европейском рынке новинка, вероятно, поступит во второй половине того же года.