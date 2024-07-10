С буквой S: засветился новый дизайн «Соляриса» российской сборки

На российских Hyundai Solaris появились оригинальные шильдики. С весны этого года седаны Hyundai Solaris выпускаются под маркой Solaris, а сам седан отныне именуется HS. Сначала дилеры получали машины со значком Hyundai, а затем — безо всяких опознавательных знаков. Предполагалось, что покупатель установит шильдик корейской марки самостоятельно.

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Напомним, что производство автомобилей Solaris было перезапущено на бывшем заводе компании Hyundai в феврале 2024 года. Под новой маркой продаются хорошо знакомые россиянам автомобили — семейство Kia Rio, седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta.

В прайс-листе фирмы AGR, которая занимается сборкой автомобилей, рекомендованная стоимость седана Solaris HS составляет 2 016 000 рублей. Хотя реальные цены на автомобили марки Solaris заметно отличаются от рекомендованной производителем стоимости.

Кстати, седаны Solaris HS появились и в столичном каршеринге. Сервис краткосрочной аренды автомобилей BelkaCar приобрёл партию пятиместных седанов, собранных на заводе, некогда принадлежавшем компании Hyundai.