В России появится обязательный учет самокатов

В РФ создадут систему цифрового учёта электросамокатов. В Госдуме приступили к разработке законопроекта, предполагающего появление обязательной регистрации для всех средств индивидуальной мобильности (СИМ). Предполагается, что документ будет представлен осенью 2024 года.

© ТАСС

Все устройства обзаведутся двухмерным матричным штрих-кодом, который будет вноситься в специальную базу. Все покупатели техники будут обязаны вносить данные в созданную для этих целей систему.

«Такие метки в сочетании с камерами городского видеонаблюдения позволят отслеживать СИМ, превышающие скорость и привлекать их владельцев к ответственности», — отметил первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев.



По мнению экспертов, регистрация средств индивидуальной мобильности — это необходимая мера, которая положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Помимо этого, для водителей самокатов приготовили крупные штрафы. Госдума намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, подразумевающий введение серьёзного наказания для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если документ будет одобрен, то нарушителей на самокатах начнут жёстко наказывать.