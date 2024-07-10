Haval готовит рестайлинг Xiaolong Max спустя год после выхода

Компания Haval мгновенно реагирует на критику и с завидной регулярностью обновляет модельный ряд. В 2022 году дебютировал Wey Lanshan, который был отложен из-за недовольства покупателей. После обвинений в отсутствии индивидуальности может получить альтернативный дизайн Haval H9. Haval Xiaolong Max вышел на рынок лишь в прошлом году, но в Китае уже замечены тестовые образцы модернизированной версии кроссовера.

Изменения коснутся, прежде всего, передней части и от схожести с мировым бестселлером - Haval H6 - решено уйти, отказавшись от вертикальных секций под фарами. Кроссовер может получить фонарь сквозного типа - со вставкой на пятой двери.

В салоне же наблюдается унификация с новым Haval H6: вместо сплошной панели с экранами установлены отдельная приборная панель и большой дисплей мультимедиа.

Будет ли модернизирована гибридная система Xiaolong Max, неизвестно. Актуальная версия кроссовера оснащена Hi4 на базе ДВС объёмом 1,5 литра и парой электродвигателей. Суммарная отдача составляет 279 л.с. и 585 Нм. Запас хода на одной зарядке - около 105 км.

Премьера обновлённого Haval Xiaolon Max ожидается в текущем году. Актуальная версия гибридного кроссовера продаётся за 160-180 тысяч юаней (1,91-2,15 млн рублей).

Ранее "РГ" писала, что Xiaolong Max может официально появиться на российском рынке под именем F8.